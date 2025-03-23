Над Крымом и Белгородской областью сбиты шесть БПЛА

Силы ПВО России перехватили шесть украинских беспилотников в небе над Белгородской областью и Республикой Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

По сообщению военного ведомства, в период с 18:40 до 19:05 мск российские военные сбили по одному летательному аппарату над Белгородской областью и Крымом. Позднее, с 21:00 до 21:15 мск, российским военным удалось перехватить еще четыре украинских БПЛА в небе над Крымом.

В ночь на 23 марта российские военные перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них два были уничтожены над полуостровом. Позднее Министерство обороны сообщило о еще одном сбитом БПЛА в небе над Крымом.