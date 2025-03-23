В Кисловодске стартовали съемки телесериала про любопытную Варвару

До мая 2025 года Кисловодск стал площадкой для съемок нового многосерийного телевизионного художественного фильма под рабочим названием «Любопытная Варвара 2». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам мэра, сюжет сериала рассказывает о любознательной девочке, которая приезжает на лето в санаторий. Над созданием фильма работают режиссер-постановщик Юрий Коробейников, оператор-постановщик Антон Лыков и художник-постановщик Юлия Феофанова.

По мнению господина Моисеева, живописные пейзажи, старинная архитектура и особая атмосфера города-курорта являются хорошим фоном для съемок нового многосерийного художественного фильма.

«С выходом очередной кинокартины, снятой в нашем городе, мы популяризируем Кисловодск и делаем его узнаваемым по всей нашей большой стране России, – пояснил господин Моисеев. – Наш город был и остается привлекательной локацией для съемок — как в советское время, так и сейчас».

Владимир Андреев