В Кисловодске стартовали съемки телесериала про любопытную Варвару
До мая 2025 года Кисловодск стал площадкой для съемок нового многосерийного телевизионного художественного фильма под рабочим названием «Любопытная Варвара 2». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
По словам мэра, сюжет сериала рассказывает о любознательной девочке, которая приезжает на лето в санаторий. Над созданием фильма работают режиссер-постановщик Юрий Коробейников, оператор-постановщик Антон Лыков и художник-постановщик Юлия Феофанова.
По мнению господина Моисеева, живописные пейзажи, старинная архитектура и особая атмосфера города-курорта являются хорошим фоном для съемок нового многосерийного художественного фильма.
«С выходом очередной кинокартины, снятой в нашем городе, мы популяризируем Кисловодск и делаем его узнаваемым по всей нашей большой стране России, – пояснил господин Моисеев. – Наш город был и остается привлекательной локацией для съемок — как в советское время, так и сейчас».