В Аше 345 пострадавших от паводка получили выплаты

На сегодняшний день материальную помощь получили 345 пострадавших от паводка жителей Аши. В том числе 43 гражданам направили дополнительно выплаты из-за частичной утраты имущества первой необходимости, шести ашинцам — из-за полной потери имущества, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

Размер единовременной выплаты при подтоплении дома составляет 20 тыс. руб. В случае частичной утраты имущества первой необходимости полагается материальная помощь в размере 75 тыс. руб. на человека, при полной утрате — 150 тыс. руб.

В региональном минсоце отмечают, что граждане также смогут получить выплаты на ремонт и восстановления жилья. Кроме того, на материальную помощь можно рассчитывать в случае подтопления нежилых помещений на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», улицы Аши начало подтапливать утром 18 марта. В результате внезапно наступившего ледохода на реке Сим и образования ледяных заторов уровень воды резко поднялся. Спасатели эвакуировали 275 жителей, в том числе 68 детей. Всего затопленными оказались 95 домов, 173 садов дома и 329 приусадебных участков. К вечеру 21 марта, под данным регионального управления МЧС, от воды освободились все дома и участки Аши.