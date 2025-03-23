Глава СКР потребовал расследовать инцидент с падением челябинки в яму с кипятком

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по обращению челябинки, свекровь которой упала в колодец с кипятком. Доклад о результатах расследования представит руководитель регионального управления СК России Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что челябинка обратилась к Александру Бастрыкину в социальной сети «ВКонтакте». Она рассказала, что в августе 2024 года ее свекровь упала в неогороженный колодец с кипятком, из-за чего ее пришлось госпитализировать. Обращения родственников в компетентные органы не помогли привлечь виновных к ответственности. Несколько дней назад эта ситуация начала освещаться в челябинских СМИ, которые сообщали, что инцидент произошел на улице 250-летия Челябинска.

Центральный аппарат СК РФ контролирует исполнение поручения.