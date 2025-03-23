Каждый второй петербуржец тратит на поездки в такси до 5 тыс. рублей за месяц

Более половины жителей Петербурга совершают за месяц минимум две поездки в такси. При этом каждый четвертый (27%) пассажир заметил значительный рост расходов на поездки за год, сообщили «Ъ-СПб» по итогам собственного исследования аналитики Группы «Ренессанс Страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе опроса выяснилось, что каждый второй активный пользователь такси в Петербурге оценивает свои расходы на поездки в сумму до 5 тыс. рублей в месяц. 26% респондентов отдают по 5-10 тыс. руб., 16% — 10-20 тыс. руб. и 9% — свыше 20 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы на такси половины пользователей услуги выросли: для 32% опрошенных — незначительно, для 27% — значительно. Подавляющее большинство из них (81% из числа увеличивших траты на такси) связывают это с подорожанием поездок. Каждый восьмой респондент стал чаще ездить на автомобилях более высокого класса, а 7% — из-за увеличения количества поездок.

Тем не менее, как отмечают аналитики, 48% опрошенных не считают рост цен на услуги водителей существенным. Из числа респондентов, которые ездят на такси реже, чем годом ранее, четверть опрошенных (26%) сократили число поездок из-за наличия альтернативы в виде удобного городского общественного транспорта. А каждый пятый пересел из такси в собственный автомобиль.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на водителей такси за год вырос в Петербурге на 12%. В 2024 году городские компании опубликовали свыше 2,1 тыс. вакансий для них.

Андрей Цедрик