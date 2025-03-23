В Кисловодске выявили автомобилиста с долгом более 1,6 млн рублей

В Кисловодске во время проведения «дорожного рейда» выявили гражданина с задолженностью более 1,6 млн рублей. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам мэра, рейд проводился в целях снижения налоговой задолженности. Это было совместное мероприятие с участием сотрудников Кисловодского городского отдела судебных приставов, Межрайонной ИФНС России №14 по Ставропольскому краю и городской администрации, уточнил господин Моисеев.

Он пояснил, что в рамках рейда использовался аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», оснащённый системой автоматического распознавания номерных знаков автомобилей. «Поиск должников осуществляется по номеру автомобиля и фамилии владельца, данные сверяются с базой ФССП», – добавил глава Кисловодска.

Таким образом, в ходе рейда и был выявлен горожанин с большим долгом. В соответствии с действующим законодательством судебные приставы наложили арест на машину должника до момента полной уплаты суммы.

Ефим Мартов