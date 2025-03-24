Группа «Кинетика» согласовала повышение высотности для ЖК возле набережной Камы

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила повышение высоты застройки для жилого дома группы «Кинетика» на ул. Худанина, 4, в Кировском районе Перми. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на заседании комиссии по ПЗЗ 21 марта, ООО СЗ «Кинетика» предложило повысить высотность строительства на своей площадке размером 3,8 тыс. кв. м с четырех до шести этажей, установив там подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 (до 6 этажей). Заявление девелопера вынесли на обсуждение членов комиссии повторно, после прохождения процедуры общественных обсуждений.

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Участок, расположенный в квартале от набережной Камы, рядом с ДК им. С. М. Кирова, предназначен под нежилое, отдельно стоящее здание. На нем «Кинетика» рассчитывает возвести комплекс в виде буквы «П» на 117 квартир. Общая площадь квартир без лоджий и балконов составит 6,1 тыс. кв. м.

Группа «Кинетика» является подрядчиком по строительству краевой инфекционной больницы, нового корпуса школы дизайна «Точка», школы в Чернушке, а также по реконструкции стадиона «Юность» и других объектов. Среди других проектов компании — выполнение функций генподрядчика при возведении ЖК «Талисман», MorionSmartCity, «Маяк» и других. Сейчас «Кинетика» развивает также направление девелопмента и строит жилые дома в Кондратово и на ул. Танцорова, 42, в Перми.