ООО «Порт Пермь» уменьшило уставный капитал в десять тысяч раз

ООО «Порт Пермь» опубликовало изменения об объеме уставного капитала. По данным «СПАРК-Интерфакс», он снизился с 300,15 млн руб. до 10 тыс. руб. Соответствующие изменения были внесены 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Порт Пермь» является дочерней компанией одноименного АО, занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. В 2023 году выручка от продажи ООО составила 778,49 млн руб., чистая прибыль 88 млн руб. В 2022 году решением суда по требованию ФАС 79,6% акций АО «Порт Пермь» были истребованы в пользу государства в лице Росимущества, а в 2023 году постановлением правительства РФ предприятие было включено в план приватизации.

Стоит отметить, что также 14 марта суд удовлетворил требования АО о признании недействительным права залога на 24 объекта движимого имущества и недвижимости, находившихся на балансе ООО. Решением суда оно передано АО «Порт Пермь».