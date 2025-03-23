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В Казани во время пожара в квартире погиб человек

В Казани во время пожара в квартире на улице Шамиля Усманова погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Пожарные эвакуировали 68-летнюю женщину с помощью дыхательной маски и передали ее медикам. Женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Огонь охватил вещи на полу, площадь возгорания составила около 2–3 кв.м. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

Влас Северин

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