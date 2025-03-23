Называвшая жену Макрона мужчиной журналистка подала иск в ЕСПЧ

Журналистка Наташа Рей подала иск в Европейский суд по правам человека для обжалования приговора французского суда. Речь идет о разбирательстве касательно ее слов о том, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной. Как сообщил адвокат госпожи Рей «РИА Новости», иск в ЕСПЧ был направлен в субботу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон с женой Брижит Макрон

Фото: Pedro Nunes / Reuters Эмманюэль Макрон с женой Брижит Макрон

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Адвокат добавил, что жалоба была подана за нарушение ст. 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека (право человека на справедливое судебное разбирательство и право на эффективное средство правовой защиты). В феврале этого года госпожа Рей запросила у России политическое убежище из-за юридических преследований со стороны властей Франции.

Несколько лет назад журналистка опубликовала видеоролик, где утверждала, что госпожа Макрон родилась мужчиной. В сентябре 2024 года суд Парижа назначил ей штраф в размере €13,5 тыс. по иску о клевете. В январе 2025 года госпожа Рей опубликовала новые видеоролики по поводу пола жены главы Франции. Господин Макрон называл эти сообщения ложью.