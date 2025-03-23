В Салехарде ликвидировали пожар на площади 4,8 тысяч кв. м в строящемся здании

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 4,8 тыс. кв. м в строящемся здании на ул. Объездная, 7 в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО), сообщили в пресс-службе ГУ ведомства по региону. Отмечалось, что огонь распространился «по всей площади» объекта к 16:37 по местному времени. Пожарные полностью ликвидировали возгорание к 18:30.

«Быстрому развитию способствовали сильные порывы ветра»,— подчеркнул заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС по ЯНАО Александр Мазур.

По данным ведомства, спасатели в результате пожара не зафиксировали погибших и пострадавших.

Василий Алексеев