Центральный купол и крест подняли на Петропавловский храм в селе Ягул

Центральный купол и крест установили на храм святых апостолов Петра и Павла в селе Ягул в рамках восстановления религиозного объекта, сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии. Монтаж произвели 22 марта. Как указано на сайте Петропавловского храма, реконструкция началась летом 2022-го. Она осуществляется за счет добровольных пожертвований.

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По данным агрегатора туробъектов Удмуртии Udm.travel, храм святых апостолов Петра и Павла строился в селе Ягул в 1904-1915 гг. по проекту вятского архитектора Ивана Чарушина. В 1930-м Ижевский исполком и Удмуртский облисполком приняли решение закрыть Петропавловскую церковь — здание предписали передать на культурно-просветительские нужды. После этого с храма сняли кресты, разобрали купол и колокольню. Здание использовали как овощехранилище и для хозяйственных нужд, в 1950-х его отдали под сельский клуб. В 1996-м Петропавловскую церковь передали местной православной общине.