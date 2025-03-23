«Парма» в третий раз проиграла в чемпионате Единой лиги «Енисею»

В Красноярске в матче чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» уступили местному «Енисею». Вторые победили со счетом 79:73. В составе «Пармы» отличился Гарретт Нэвелс, набравший 20 очков. Он совершил семь подборов, отдал три передачи и сделал один перехват при одной потере. Таким образом, «Парма» прервала свою двухматчевую серию побед и в третий раз уступила сибирскому клубу в турнире этого сезона.

Следующую игру подопечные Евгения Пашутина, опустившиеся в турнирной таблице на восьмое место, проведут 26 марта в Москве против ЦСКА.