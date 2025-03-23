Экс-начальник полиции Ростова Сергей Шпак до ареста руководил охраной ТРЦ «Мегамаг»

Бывший начальник Управления МВД по Ростову Сергей Шпак после ухода со службы в полиции работал руководителем службы безопасности ТРЦ «Мегамаг». Об этом сообщил портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Как сообщалось, Сергей Шпак был задержан около десяти дней назад.

По данным следствия, в 2017 году он, будучи тогда начальником отдела полиции №5 Управления МВД по Ростову, получил взятку в виде оплаты туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство одной из коммерческих организаций.

Следствие также считает, что в 2019-2023 годах Сергей Шпак, занимая должность заместителя начальника Управления МВД по Ростову, а затем начальника управления, якобы похитил 292 тыс. руб., начисленные его подчиненному сотруднику в качестве заработной платы за дни фактического отсутствия на рабочем месте.

Сергей Иванов