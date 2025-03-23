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Жительница Ярославля перевела мошенникам более четырех миллионов

Жительница Ленинского района потеряла свыше 4,3 млн руб., став жертвой мошенников при попытке инвестиций. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По словам потерпевшей, ей позвонили из якобы инвестиционного агентства и предложили дополнительный заработок. Мошенник убедил ее создать кошелек для криптовалют и скачать специальные приложения. Женщина перевела деньги на указанные счета, но после этого контакт прекратился.

Полиция Ленинского района возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Антон Голицын