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Бастрыкин затребовал доклад о проверке случая с наездом самоката на ребенка

Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад о промежуточных результатах проверки по информации о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката в Ростове. Об этом сообщается в Telegram-канале управления комитета по Ростовской области.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Происшествие случилось 20 марта. Родители с двухлетней девочкой пересекали проезжую часть улицы по пешеходному переходу. В это время водитель электросамоката сбил ребенка. Пострадавшая была госпитализирована.

Сергей Иванов

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