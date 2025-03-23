Бастрыкин затребовал доклад о проверке случая с наездом самоката на ребенка
Председатель Следственного комитета РФ запросил доклад о промежуточных результатах проверки по информации о травмировании ребенка в результате наезда электросамоката в Ростове. Об этом сообщается в Telegram-канале управления комитета по Ростовской области.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Происшествие случилось 20 марта. Родители с двухлетней девочкой пересекали проезжую часть улицы по пешеходному переходу. В это время водитель электросамоката сбил ребенка. Пострадавшая была госпитализирована.