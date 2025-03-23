Первую партию премиальной колбасы в Кудымкаре отправили на сертификацию
На базе мясокомбината «Петровский мясной дом» произведена первая партия премиальной колбасы. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» владелец предприятия, депутат краевого заксобрания Алексей Петров. По словам господина Петрова, часть продуктовой партии была отправлена на оценочную экспертизу для получения необходимой сертификации.
Депутат Алексей Петров
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Напомним, в конце февраля на производстве были загружены первые две камеры для создания сыровяленого сервелата. Мощность каждой из них составляет 200 кг в месяц. Один из сортов — коньячный.
В январе «Ъ-Прикамье» сообщал, что депутат краевого заксобрания Алексей Петров запустит на базе своего действующего мясокомбината в Кудымкаре производство сыровяленых деликатесов, в том числе хамона. Цена за 1 кг продукта составит от 1 тыс. руб. Продукция будет продаваться в продуктовой сети «Петровский. Наши продукты». Ранее предполагалось, что на предприятии будет установлена одна камера мощностью до 300 кг в месяц.