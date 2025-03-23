Первую партию премиальной колбасы в Кудымкаре отправили на сертификацию

На базе мясокомбината «Петровский мясной дом» произведена первая партия премиальной колбасы. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» владелец предприятия, депутат краевого заксобрания Алексей Петров. По словам господина Петрова, часть продуктовой партии была отправлена на оценочную экспертизу для получения необходимой сертификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Алексей Петров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Депутат Алексей Петров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в конце февраля на производстве были загружены первые две камеры для создания сыровяленого сервелата. Мощность каждой из них составляет 200 кг в месяц. Один из сортов — коньячный.

В январе «Ъ-Прикамье» сообщал, что депутат краевого заксобрания Алексей Петров запустит на базе своего действующего мясокомбината в Кудымкаре производство сыровяленых деликатесов, в том числе хамона. Цена за 1 кг продукта составит от 1 тыс. руб. Продукция будет продаваться в продуктовой сети «Петровский. Наши продукты». Ранее предполагалось, что на предприятии будет установлена одна камера мощностью до 300 кг в месяц.