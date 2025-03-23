Bloomberg: США рассчитывают на достижение перемирия на Украине к 20 апреля

Вашингтон надеется на прекращение огня на украинской территории к 20 апреля, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В 2025 году на эту дату выпадает праздник Пасхи и в православной, и в католической церквях. Уточняется, что сроки могут быть сдвинуты из-за разницы во взглядах двух сторон конфликта.

«Мы стремимся к прекращению огня и прочному миру. Мы не хотим, чтобы условия обсуждения или сроки были озвучены в СМИ»,— цитирует Bloomberg спикера Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Хьюза.

На пресс-конференции в пятницу, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время стороны добьются полного прекращения огня. На следующий день он отметил, что дальнейшая эскалация военных действий на Украине находится под контролем США.

В ходе телефонного разговора с господином Трампом 18 марта президент РФ Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он также выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Украине. Дональд Трамп назвал их разговор «очень хорошим и продуктивным».

Об условиях перемирия России и Украины — в материале «Ъ» «Нюансы имеют значение».