В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА

«Отбой беспилотной опасности». Так написал в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло. Он добавил, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности Сергей Меняйло объявил в республике рано утром 23 марта. «Работает Оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», – подчеркнул глава региона.

Он предложил землякам ознакомиться с действующими в РСО-Алания правилами поведения при внештатной ситуации. В них, в частности, есть алгоритм поведения при воздушной атаке и перечислены действия граждан, если поступит сигнал эвакуироваться (взять личные документы и деньги; индивидуальную аптечку и противохимический пакет; продукты питания на сутки и воду; предметы одежды, обуви, белье и туалетные принадлежности). В правилах также прописаны действия, которые надо совершать, покидая квартиру или дом.

Ефим Мартов