24 марта более чем в 150 домах Липецка отключат воду
24 марта временно без холодной воды останутся жители более чем 150 домов Липецка. Об этом сообщили в ответственной за подачу ресурса компании «РВК-Липецк». Там пояснили, что отключение связано с ремонтными работами.
С 10:00 и до окончания производства работ вода будет отсутствовать в ряде многоквартирных домов на 20 улицах, а также на 96 улицах частного сектора.
Подвоз воды организуют по нескольким адресам:
- улица Светлова, 29;
- улица Центральная, 21;
- улица Энергостроителей, 8.
Также подвоз могут организовать по другим адресам — по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности холодной воды, предупредили в компании.