24 марта более чем в 150 домах Липецка отключат воду

24 марта временно без холодной воды останутся жители более чем 150 домов Липецка. Об этом сообщили в ответственной за подачу ресурса компании «РВК-Липецк». Там пояснили, что отключение связано с ремонтными работами.

С 10:00 и до окончания производства работ вода будет отсутствовать в ряде многоквартирных домов на 20 улицах, а также на 96 улицах частного сектора.

Подвоз воды организуют по нескольким адресам:

улица Светлова, 29;

улица Центральная, 21;

улица Энергостроителей, 8.

Также подвоз могут организовать по другим адресам — по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности холодной воды, предупредили в компании.

Мария Старикова