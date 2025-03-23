Где в Липецке отключат воду 24 марта

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды ряду потребителей. 24 марта с 10:00 до окончания производства работ вода будет отсутствовать по адресам:

ул. Светлова, 29, 31, 19, 26;

ул. Ярославская, 13, 19;

ул. Писарева, 16, 35, 37, 12, 12а, 8а, 8, 6, 4, 4а, 4/2, 2а;

ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;

пер. Виноградный, 16;

ул. Уральская, 5а;

ул. Энергостроителей, 5а, 8, 20, 18, 23, 23а, 13, 22, 8, 19, 21б, 15, 21, 11 ,10, 9, 6, 12, 12а, 7, 16, 17а, 17б, 7а, 17, 5, 4, 3а, 3, 1, 2, 14, 4б;

ул. Моршанская, 22, 20, 13, 13а, 11, 9, 7б, 7а, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 4б, 1а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22а, 6а, 6, 2а;

ул. Центральная, 17, 18, 19, 8б, 21, 16, 10, 8, 11, 14а, 14, 43, 9, 15, 12, 6, 7, 20, 180;

ул. Физкультурная, 17в, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1;

ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, вл.1, 13, 20, 19;

ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 3, 4, 2а, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

ул. Таежная, 12;

ул. Ладыгина, 33а, 35;

ул. Железногорская, 2а;

ул. Котовского, 19, 23, 37, 46;

пер. Кочубея, 1;

ул. Школьная, 24;

ул. Комсомольская, 22;

ул. Прудная, 2;

частный сектор: ул. Нектарная, ул. Черешневая, ул. Лозовая, ул. Ивовая, ул. Ореховая, ул. Грушевая, ул. Радужная, ул. Малиновая, ул. Ромашковая, ул. Барабанщикова, ул. Бахаева, ул. Ануфриева, ул. Папанина, ул. Надежды, ул. Моршанская, ул. Физкультурная, ул. Саратовская, ул. Российская, ул. Солнечная, ул. Энергостроителей, пер Виноградный, ул. Уральская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Зорге, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Писарева, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, ул. Артема, ул. Тихая, ул. Центральная, ул. Шаумяна, ул. Локомотивная, ул. Бригадная, ул. Череповецкая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Фабричная, ул. Кибальчича, ул. Морская, ул. Ладыгина, ул. Таежная, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул. Фруктовая, ул. Калужская, ул. Кавказская, ул. Мурманская, пер. Жасминовый, пр. Каштановый, ул. Железногорская, ул. Дополнительная, ул. Фиалковая, ул. Васильковая, ул. Ярославская, ул. 2-я Индустриальная, ул. Индустриальная, ул. Зоологическая, ул. Буденного, ул. Сенная, ул. Сырская, ул. Смоленская, ул. Речная, ул. Пролетарская, ул. Садовая, ул. Верхняя, ул. Кирова, ул. Пригородная, ул. 2-я Крымская, ул. 1-я Крымская, ул. Киевская, ул. Комсомольская, ул. Джамбула, ул. Шмидта, ул. Котовского, пер. Кочубея, ул. Школьная, ул. Кооперативная, ул. Чаплыгина, ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Рудничная, ул. Медицинская, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная.