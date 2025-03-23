24 марта в Черноземье будет преимущественно облачно, от -1°C до 13°C

В понедельник, 24 марта, в Черноземье ожидается преимущественно облачная погода. Температура будет варьироваться от -1°C до 13°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно, температура ночью составит 3°C, днем поднимется до 13°C.

В Воронеже ночью будет облачно, температура составит 2°C, а днем прогнозируется переменная облачность, 12°.

В Курске также обещают облачную погоду без осадков. Температура воздуха ночью составит 3°C, днем 12°C.

В Липецке синоптики ночью обещают переменную облачность, температура опустится до -1°C. Днем будет облачно, потеплеет до 12°C.

Облачно без осадков, по прогнозам метеослужбы, будет и в Орле, температура ночью составит 1°C, днем 12°C.

В Тамбове ожидается переменная облачность, температура ночью опустится до -1°C. Днем синоптики обещают ясную погоду, температура поднимется до 11°C.

Мария Старикова