На Ставрополье водитель допустил столкновение с опорой ЛЭП и погиб

Ночью 23 марта, около 01.20, в селе Величаевском Левокумского округа водитель автомобиля «ВАЗ-211440» допустил столкновение с опорой линии электропередачи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предварительным данным, автомобиль двигался со скоростью, не позволяющей водителю обеспечивать стабильный контроль над транспортным средством. В итоге, водитель не справился с управлением, допустив съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде опоры ЛЭП.

«В результате аварии от полученных травм 27-летний водитель погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», – констатировал начальник Госавтоинспекции Отдела МВД России «Левокумский», подполковник полиции Алексей Харченко.

По его словам, погибший неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения. У водителя произведен забор биологической жидкости для установления состояния опьянения. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Ефим Мартов