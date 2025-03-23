Участник запрещенной в РФ религиозной организации умер в больнице Новороссийска

Участник запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ) скончался в реанимационном отделении городской больницы Новороссийска. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бригаду скорой помощи вызвали после резкого ухудшения состояния здоровья осужденного. Мужчину госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, где он позднее скончался в реанимационном отделении.

ГУФСИН России по Краснодарскому краю начало проверку по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что во время содержания в СИЗО осужденного неоднократно осматривали врачи, а также доставляли на обследования в ведомственную и муниципальную больницы.

По данным СМИ, погибшим мог быть Валерий Байло, которого в июле 2024 года Абинский районный суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации по ч. 2 ст. 282.2 УК.

Алина Зорина