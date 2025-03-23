В СИЗО Новороссийска умер член экстремистской организации

В новороссийском СИЗО-3 скончался 67-летний участник организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Осужденному вызвали бригаду скорой помощи из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Его госпитализировали в городскую больницу Новороссийска. Позже стало известно о том, что он скончался в реанимационном отделении.

По факту произошедшего ГУФСИН России по региону проводит проверку. Отмечается, что в период содержания в СИЗО Новороссийска осужденного неоднократно осматривали врачи. Кроме того, его возили в ведомственную и муниципальную больницу.

В СМИ сообщают, что погибшим мог быть Валерий Байло. В июле 2024 года Абинский районный суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации).

Алина Зорина