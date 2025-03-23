Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1943 года

В Москве зафиксировали суточный рекорд атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Сегодня, 23 марта, к 8:00 мск давление составило 764,2 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст. выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1943 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«В ближайшие часы показания барометров начнут постепенно понижаться и к вечеру составят 761 мм рт. ст., что по-прежнему существенно выше нормы»,— написал господин Леус в Telegram.

По информации Гидрометцентра, днем в Москве ожидается от 6°C до 8°C, небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице — от –5°C до –3°C. Прогнозируется, что в начале следующей недели дневная температура в Центральной России поднимется до 10°C и выше, при этом ночи останутся холодными.