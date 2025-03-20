Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Центральной России

В начале следующей недели дневная температура в Центральной России поднимется +10°C и выше, при этом ночи останутся холодными, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, начало постепенного повышения температуры ожидается сегодня, 20 марта.

«При этом ночи до конца этой недели и даже в начале следующей недели будут холодные, в диапазоне от 0 до -5, а по области — даже до -7°C. Днем будет +7-10 градусов, а в понедельник, во вторник температура перевалит через десятиградусную отметку»,— рассказал господин Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Синоптик объяснил, что повышение температуры связано с установлением антициклона в Центральной России. При этом значительно увеличится давление. По словам Романа Вильфанда, в ближайшие выходные давление будет близким к рекордным значениям «для пятой пятидневки марта».

Утром 17 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву вернулась «мини-зима». На метеостанции ВДНХ в ночь на 17 марта зафиксировали температуру –0,7°C. Из-за снегопада и гололеда в Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов.