Один процент до совершенства

Хоккеисты СКА завершили выступление в чемпионате КХЛ победой над «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Она была добыта в серии послематчевых буллитов, когда цели достиг бросок Марата Хайруллина. Он стал героем матча, забив еще и в основное время, которое завершилось со счетом 2:2. Теперь армейцы жду своего соперника в плей-офф — он определится в последних матчах других участников КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Торпедо» – СКА в Нижнем Новгороде

Фото: ХК СКА Матч «Торпедо» – СКА в Нижнем Новгороде

Фото: ХК СКА

СКА займет по итогам регулярного чемпионата шестое или седьмое место в Западной конференции. Это не самый лучший результат: обычно петербуржцы борются за первые места. В сезоне 2022/23 они выиграли регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента. В предыдущем сезоне финишировали вторыми. Сейчас откатались с этих позиций.

Причина — неровная игра по ходу сезона. Как всегда, состав команды перед его стартом сильно обновился. Как всегда, пришлось долго сыгрываться по ходу чемпионата. Армейцы могли выдать серию из четырех-пяти победных матчей, а могли столько же раз подряд проиграть. Никогда нельзя было предугадать, каким СКА предстанет в той или иной дуэли. Да и как, если по ходу одной игры игроков бросает то в жар, то в холод?

Так получилось и в последнем матче с «Торпедо». Армейцы открыли счет после броска Марата Хайруллина. Затем пропустили две шайбы, упустив нити игры. За две с лишним минуты до финальной сирены сравняли счет, когда тренеры поменяли голкипера на шестого полевого игрока. Точный щелчок удался защитнику Илье Карпухину. В овертайме оборонялись, так как «схватили» удаление. А уже в серии буллитов все решило мастерство того же Хайруллина, который добавил к шайбе, заброшенной в начале матча, два реализованных выхода один на один с вратарем. Это стало решающим вкладом в победу.

Игра СКА похожа на американские горки: то взлет, то падение. Надо напомнить, что до визита в Нижний Новгород армейцы провели матчи против «Трактора» в Челябинске и против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. В обоих вели в счете, но оба в итоге проиграли — 2:4 и 2:3. В Нижнем Новгороде чуть больше повезло. Это игра была примечательна тем, что в состав петербуржцев вернулся Евгений Кузнецов. Он выбыл из строя в конце февраля, когда получил удар в голову от соперника в матче с «Куньлунем Ред Стар». Версии были разные: первая — Кузнецов лечится, вторая — у него конфликт с руководством и тренерами, а третья вела к его пагубным пристрастиям (пять лет назад форвард был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление кокаина). А приглашали Евгения в СКА с большой помпой, подписав его на четыре сезона. Из 68 матчей, которые провела в регулярном чемпионате команда, он сыграл только 39. Да и то не все. Встречу с «Торпедо» Кузя тоже не доиграл. Роман Ротенберг, главный тренер СКА, сказал, что нужны УЗИ и МРТ, чтобы определить состояние здоровья 32-летнего нападающего.

Все, что связано с Кузнецовым в этом чемпионате, довольно странно. Даже его возращение на последнюю игру с «Торпедо»: СКА о нем громко не объявлял. Это сделал сам Кузнецов через СМИ, или так это представили. Теперь ему снова нужна помощь врачей. Достаточно ли хороша его форма, нет ли опасности для здоровья выходить на лед, если даже один матч он не может довести до конца, — такой напрашивается вопрос. К слову, в игре с «Торпедо» Кузнецов был капитаном армейцев.

Так или иначе, СКА завершил регулярный сезон. И сейчас ждет своего соперника по первому раунду плей-офф. Его определят заключительные матчи, которые проведут сегодня команды Западной конференции. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в конце марта — у армейцев в любом случае будет возможность перевести дух и «подкрутить» детали игры, как говорит Роман Ротенберг. Он считает, что команде не хватает до победной формы и полной готовности одного процента.

Кирилл Легков