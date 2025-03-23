За 6 лет экспорт МСП Чувашии при господдержке составил 67 млн долларов США

С 2019 по 2024 год малый и средний бизнес Чувашии при поддержке государства экспортировал товаров на сумму 67 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики.

За шесть лет услугами Центра поддержки экспорта воспользовались 1529 субъектов МСП, из которых треть — в 2024 году. Благодаря господдержке 110 предпринимателей заключили экспортные контракты на сумму почти 67 млн долларов США. С 2019 по 2024 год поставки осуществлялись в 39 стран, но из-за экономических и геополитических изменений произошла переориентация на новые рынки сбыта.

Центр поддержки экспорта республики помогал предпринимателям продвигать их продукцию на зарубежных рынках в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». С 2025 года государственная поддержка будет продолжена в рамках проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что выход на внешние рынки способствует развитию малого бизнеса. Он подчеркнул важность государственной поддержки для реализации экспортного потенциала предприятий.

Влас Северин