В Ярославской области пожарные 29 раз тушили траву

В Ярославской области за сутки произошло 29 случаев травяных пожаров, на которых работали сотрудники МЧС. Общая площадь возгораний составила 75,7 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Лидерами по количеству пожаров стали Ярославль и Ростовский район, где было зафиксировано по шесть случаев. В Переславском районе зарегистрировали четыре пожара, а также они произошли в Некрасовском, Угличском, Тутаевском, Борисоглебском районах и Рыбинске. Пострадавших в этих пожарах нет, не сообщается и о случаях повреждения имущества.

Антон Голицын