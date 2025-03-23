Лишь у трех УК Курска есть договоры на вывоз крупногабаритного мусора

В Курске лишь у трех управляющих компаний (УК), обслуживающих жилфонд, есть договоры на вывоз крупногабаритного мусора. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провела врио заместителя председателя правительства Курской области Олеся Дворцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Вывоз крупногабаритных отходов производится по отдельному договору управляющей компании с региональным оператором. На сегодняшний день в Курске только три УК заключили такой договор»,— сообщили в пресс-службе облправительства по итогам совещания.

Изменить ситуацию, по мнению участников совещания, могли бы дополнительные лицензионные требования к УК. Такие изменения нужно вносить в несколько нормативно-правовых актов на федеральном уровне, поправки в них от региона планируется подготовить «в ближайшее время», уточнили в облправительстве.

Также среди проблем в сфере вывоза ТКО на совещании были озвучены отсутствие доступа спецтехники к контейнерной площадке и работа нелегалов, которые в частном порядке оказывают услуги по вывозу мусора, а отходы везут не на полигон, а на площадки, которые обслуживает спецавтобаза по уборке города.

По данным из открытых источников, жилфонд в Курске обслуживают 110 УК, также действуют 159 товариществ собственников жилья, жилфонд составляет 2805 домов площадью 11,7 млн кв. м.

Мария Старикова