На новые урны и скамейки на улице Ленина в Ижевске направят почти 5 млн рублей

Служба благоустройства Ижевска (СБиДХ) закупит новые скамейки, вазоны и урны для установки на ул. Ленина, где ранее провели масштабную реконструкцию, следует из размещенного 21 марта аукциона на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 4,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал госзакупок Фото: Портал госзакупок

Из приложения к контракту следует, что СБиДХ получит шесть скамеек с настилом из сосны или лиственницы, 24 серых вазона из армированного бетона и семь урн объемом от 90 л, выполненных из металла, бетона и дерева.

Подрядчик должен изготовить объекты и установить их на ул. Ленина до 31 мая. Заявки на участие в аукционе подаются до конца марта. Подрядчика должны определить 2 апреля.

Напомним, на реконструкцию ул. Ленина в 2024 году потратили более 500 млн руб. Здесь заменили колодцы и отремонтировали магистральные теплосети, уложили асфальт и благоустроили тротуары. Кроме того, на улице заменили 1,8 км трамвайных путей, обустроили посадочные площадки и отремонтировали опоры «ИжГЭТ».

Кроме того, на участке вырубили 68 деревьев, которые, по словам главы города Дмитрия Чистякова, «уже не выполняли свою защитную функцию». Вместо этого обещали высадить 60 крупномерных ясеней. Осенью 2024 года высадили 33 насаждения.

Также на ул. Ленина появились новые ограждения из плотного полимера, украшенные национальной символикой. Их установили в рамках проверки, как объекты «поведут себя зимой». После этого стало известно, что часть ограждений на улицах Советская и Ленина были повреждены. Деформированные конструкции должны заменить весной 2025 года.