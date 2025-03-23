ЦБ назвал основные типы дропперов в России

Банк России рассказал о методах работы дропперов — владельцев подставных банковских карт и участников схем по обналичиванию денег. В материалах ЦБ выделены три типа дропперов — заливщики, транзитники и обнальщики.

Заливщики участвуют в начальной стадии процесса, отправляя с помощью банкоматов деньги, полученные от курьеров, которые забрали эти средства у жертв. Транзитники играют роль посредников, перемещая деньги между счетами и картами. Обнальщики завершают мошенническую схему, обналичивая средства через банкоматы или кассы.

Также, указывает регулятор, дропперы делятся на разводных и неразводных в зависимости от их осведомленности о мошеннической природе своих действий. «Неразводные — это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные — это те, кого вовлекают без их ведома»,— говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Сбербанк сообщал, что в 2024 году понесенный россиянами ущерб от телефонного мошенничества составил не менее 295 млрд руб. В Национальном совете финансового рынка (НСФР) считают, что переводы нужно замораживать на двое суток на стороне получателя. Свою инициативу НСФР направил в ЦБ. Кроме того, получателей подозрительных трансакций предлагают на месяц лишить возможности закрыть счет и вывести остатки.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Трудности переводов».