Губернатор потребовал привести в порядок здания вдоль дороги на Москву

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил привести в порядок здания на трассе М8 и убрать грязь с обочин. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

22 марта господин Евраев вместе с сотрудниками правительства проехал от Ярославля до Ростовского округа. Он обратил внимание на здания в неудовлетворительном состоянии и грязные обочины.

«Необходимо приводить все в порядок. Трасса М8 — въездные ворота Ярославской области, и от того, как она содержится, зависит впечатление от региона»,— заявил губернатор.

Михаил Евраев поручил органам местного самоуправления и областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора провести работу с собственниками зданий. Если они не приведут фасады в порядок, им грозят штрафы. Руинированные объекты губернатор поручил демонтировать.

Антон Голицын