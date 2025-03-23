Губернатор потребовал привести в порядок здания вдоль дороги на Москву
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил привести в порядок здания на трассе М8 и убрать грязь с обочин. Об этом сообщает правительство региона.
Фото: Правительство Ярославской области
22 марта господин Евраев вместе с сотрудниками правительства проехал от Ярославля до Ростовского округа. Он обратил внимание на здания в неудовлетворительном состоянии и грязные обочины.
«Необходимо приводить все в порядок. Трасса М8 — въездные ворота Ярославской области, и от того, как она содержится, зависит впечатление от региона»,— заявил губернатор.
Михаил Евраев поручил органам местного самоуправления и областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора провести работу с собственниками зданий. Если они не приведут фасады в порядок, им грозят штрафы. Руинированные объекты губернатор поручил демонтировать.