Министр экологии Татарстана Александр Шадриков поздравил сотрудников гидрометеорологических служб с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шадриков поздравил работников метеослужб с профессиональным праздником

Фото: tatarstan.ru Александр Шадриков поздравил работников метеослужб с профессиональным праздником

Фото: tatarstan.ru

Министр отметил, что точность прогнозов влияет на работу сфер жизнеобеспечения республики и благополучие Волжско-Камского каскада — крупнейшей транспортно-энергетической системы страны.

«Каждый ваш прогноз — это не просто информация, это надежда для сельского хозяйства, для авиации, судоходства и наземного транспорта. Ежедневно результат вашей работы помогает в принятии решений и заботе о собственном здоровье млн жителей нашей страны», — заявил Александр Шадриков.

Он также выразил уверенность в необходимости точных метеорологических данных для оперативного реагирования на негативное воздействие на окружающую среду. В завершение поздравления он пожелал сотрудникам метеослужб новых успехов, точных прогнозов и крепкого здоровья.

Влас Северин