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Пожар на полигоне ТБО в Новороссийске уменьшился до 1 тысячи «квадратов»

Пожарные сократили площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска до 1 тыс. кв. м. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ликвидации возгорания участвуют три автоцистерны, 10 водовозок и 15 самосвалов. Задействованы штабная машина, три бульдозера и три экскаватора.

Краевая прокуратура инициировала проверку из-за инцидента на свалке. По сведениям надзорного ведомства, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные возгорания.

Алина Зорина

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