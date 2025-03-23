Пожар на полигоне ТБО в Новороссийске уменьшился до 1 тысячи «квадратов»
Пожарные сократили площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска до 1 тыс. кв. м. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В ликвидации возгорания участвуют три автоцистерны, 10 водовозок и 15 самосвалов. Задействованы штабная машина, три бульдозера и три экскаватора.
Краевая прокуратура инициировала проверку из-за инцидента на свалке. По сведениям надзорного ведомства, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные возгорания.