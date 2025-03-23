В Новороссийске пожар на полигоне ТБО сократился до 1 тысячи «квадратов»

Пожарные сократили площадь возгорания на мусорном полигоне Новороссийска до 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В тушении огня задействованы три автоцистерны, 10 водовозок и 15 самосвалов. Привлечена одна штабная машина, три бульдозера и три экскаватора.

По факту возгорания на свалке краевая прокуратура начала проверку. По информации ведомства, компания ООО «Терра-Н», которая эксплуатирует полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные возгорания.

Алина Зорина