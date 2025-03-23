В Ростовской области объявлен отбой беспилотной опасности

Объявлен отбой беспилотной опасности на всей территории Ростовской области, о которой предупредили вчера в 22.23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

За минувшую ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах.

По данным Минобороны РФ, всего в ночь с 22 на 23 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в Ростовской области 29 украинских беспилотников. Всего над регионами России за минувшую ночь военные сбили 59 вражеских БПЛА.

Сергей Иванов