В Ростовской области объявлен отбой беспилотной опасности
Объявлен отбой беспилотной опасности на всей территории Ростовской области, о которой предупредили вчера в 22.23.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
За минувшую ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах.
По данным Минобороны РФ, всего в ночь с 22 на 23 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в Ростовской области 29 украинских беспилотников. Всего над регионами России за минувшую ночь военные сбили 59 вражеских БПЛА.