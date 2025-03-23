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Пожарные тушат торговый центр в Нефтекамске

В Нефтекамске на Парковой улице загорелся четырехэтажный торговый комплекс «Центральный», сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии. По предварительным данным, пожар начался в магазине бытовой техники, огонь быстро распространился по помещениям.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Из торгового центра эвакуированы 265 человек, информации о пострадавших не поступало. «Силы и средства привлечены по повышенному рангу пожара»,— говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 12:16 открытое горение ликвидировано.

Прокуратура Нефтекамска проводит проверку по факту инцидента.

Идэль Гумеров

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