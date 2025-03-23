В Константиновском районе браконьер ловил рыбу запрещенными сетями

Инспекторы Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали гражданина, который осуществлял добычу водных биологических ресурсов ставными лесковыми сетями, применение которых при любительском рыболовстве запрещается. Рыбак был задержан в Константиновском районе Ростовской области. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Отмечается, что ловля лесковыми сетями является одним из способов массового истребления водных биологических ресурсов. Рыбаку грозит возбуждение уголовного дела по 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

У задержанного было изъято 23 кг рыбы, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, оценивается в 11 тыс. руб.

Сергей Иванов