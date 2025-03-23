За сутки в Свердловской области произошло 17 пожаров, один человек погиб

Спасатели ликвидировали 17 пожаров за прошедшие стуки в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате возгорания квартиры в пятиэтажном доме в Кушве погиб человек, который был обнаружен в ходе тушения пожара. Всего до прибытия пожарных эвакуировались 12 человек, шесть жильцов вывели с помощью спасательных устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог предупредить о пожаре. Причину трагедии предстоит выяснить пожарным дознавателям и правоохранителям»,— отметили в МЧС.

По данным ведомства, причиной 11% возгораний стало неосторожное обращение с огнем, 5% — короткое замыкание электропроводки, 5% — поджог. «В Краснотурьинске по ул. Коммунальной горел электрощит в многоквартирном доме. Площадь пожара — 1 кв. м. Прибывшие пожарные справились с огнем за одну минуту. На месте работали 10 специалистов и три единицы техники»,— пояснили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что причину остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации 21 пожаров в области в пятницу. В результате возгораний пострадали два человека, включая одного ребенка.

Василий Алексеев