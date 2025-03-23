Татарстан стал лидером среди регионов России по объемам строительства частных домов с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщает пресс-служба банка ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан стал лидером по строительству домов с использованием эскроу-счетов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Татарстан стал лидером по строительству домов с использованием эскроу-счетов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Татарстане возводят 6,5 тыс. кв. м жилья с использованием механизма эскроу, за ним следуют Ростовская область (4,6 тыс. кв. метров), Москва (3,3 тыс. кв. метров), Башкортостан (2,8 тыс. кв. метров), Тюменская область (2,7 тыс. кв. метров) и Краснодарский край (2,5 тыс. кв. метров).

В марте банк зафиксировал значительный рост интереса к программе финансирования подрядчиков по индивидуальному жилищному строительству с использованием эскроу-счетов. Объем одобренных кредитных линий для подрядчиков увеличился более чем на 30% по сравнению с февралем.

Влас Северин