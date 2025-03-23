Бывшая клиника «Медлайф» выбралась из убытков

ООО «Медси-Пермь» (бывшая корпорация «Медлайф») опубликовало финансовые результаты за 2024 год. Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 1,2 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 70,6% (в 2023-м — 704,4 млн руб.). Чистая прибыль общества составила 5,7 млн руб. против 49,1 млн руб. чистого убытка в 2023 году. В отчете указано также, что себестоимость продаж компании увеличилась на 40,9% — с 693,2 млн до 977,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Федеральная сеть клиник АО «Группа компаний “Медси”» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Группа включает 79 медицинских центров, из которых 40 — в Москве и Московской области. В 2017 году «Медси» приобрела 60% пермского ООО «Клиники здоровья “Медлайф”», а спустя год довела долю до 100%. В 2021 году группа открыла в Перми амбулаторный онкологический центр.