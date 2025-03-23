Татарстан вошел в список лидеров по созданию технологий искусственного интеллекта среди регионов России. Об этом сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в число лидеров по разработке технологий ИИ в России

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Татарстан вошел в число лидеров по разработке технологий ИИ в России

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В топ-5 регионов также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В пяти регионах сосредоточено 66% исследовательских групп по ИИ, 54% образовательных программ и 75% организаций-разработчиков. В Москве и области приходится более половины всех разработчиков ПО — 55%.

Директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов отметил, что нынешняя волна технологий, связанных с нейросетями, скорее всего, сохранится в будущем. Разработка ИИ требует научно-технологических центров с разнообразной экономикой и развитым сектором высоких технологий.

Влас Северин