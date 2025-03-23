К тушению нефтебазы на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

К ликвидации огня на кубанской нефтебазе в Кавказском районе привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поезда подвозят воду для того, чтобы заполнить пожарный водоем, расположенный на территории нефтебазы. Спасатели тушат один из горящих резервуаров на площади 1,2 тыс. кв. м. Кроме того, охлаждают остальные, чтобы не допустить распространение огня.

На месте работают 473 человека и 189 единиц техники.

Возгорание на нефтебазе произошло 19 марта после атаки БПЛА. Во время тушения пострадали двое пожарных.

Алина Зорина