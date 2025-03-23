Казань заняла 46-е место в мировом рейтинге дороговизны недвижимости
Казань заняла 46-е место в рейтинге городов мира по соотношению доходов населения к стоимости жилой недвижимости. Об этом свидетельствуют данные портала Numbeo.
Казань заняла 46-е место в мировом рейтинге дороговизны недвижимости
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В столице Татарстана семья должна откладывать свой доход на протяжении 16,6 года, чтобы купить среднюю квартиру.
Москва заняла 37-е место в рейтинге с показателем 17,6 года. Калининград и Санкт-Петербург расположились на 52-м и 53-м местах с результатом 15,7 года.
Наиболее недоступные квартиры в мире находятся в Коломбо (Шри-Ланка), где для покупки потребуется 37 лет. За ним следуют Катманду (Непал) — 36,6 года, Пекин и Шанхай (Китай) — 34,7 и 34 года соответственно.