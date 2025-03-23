В субботу в Казани произошло 146 ДТП

22 марта на дорогах Казани зарегистрировано 146 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате двух ДТП пострадали 3 человека, погибших нет. Из общего числа аварий 63 случая оформлены в центрах обработки ДТП, а 28 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

За сутки задержаны 8 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, и 2 водителя без права управления. Двоих граждан доставили в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин