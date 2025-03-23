«Сибирь» уступила «Ак Барсу» в последнем матче регулярного сезона КХЛ

Новосибирская «Сибирь» в овертайме проиграла казанскому «Ак Барсу» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Сибирь Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

За казанский клуб шайбы забросили Альберт Яруллин, Степан Терехов и Дмитрий Яшкин. У новосибирцев отличились Владислав Кара и капитан Сергей Широков. По данным сайта khl.ru, Сергей Широков повторил рекорд чеха Яромира Ягра по голам для игроков старше 38 лет за один регулярный сезон: больше 19 голов в этом возрасте еще никто в истории лиги не забивал

«Играли с душой и для болельщиков. То, что соперника по плей-офф узнаем позже, нас не нервирует. Будем готовиться к плей-офф, к любому сопернику. Сейчас хорошие слова ребята сказали друг-другу. Самое интересное ждет дальше», — сказал после матча наставник новосибирцев Вадим Епанчинцев.

«Авангард» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:1. Канадский нападающий «ястребов» Джованни Фьоре оформил хет-трик.

Илья Николаев