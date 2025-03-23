Прокуратура Турции требует арестовать мэра Стамбула по делу о терроризме

Прокуратура Турции потребовала суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого задержали 19 марта по обвинению в терроризме и коррупции. Заседание суда назначено на утро 23 марта.

Агентство Reuters со ссылкой на материалы дела пишет, что во время допроса Экрема Имамоглу ответил на более чем 70 вопросов. Все предъявленные обвинения он отрицает.

«Сегодня во время допроса я вижу, что я и мои коллеги столкнулись с невообразимыми обвинениями и клеветой … Нашей стране крайне важно как можно скорее избавиться от этого менталитета, согласно которому она считает себя вправе сделать все возможное для защиты своего места»,— сказал задержанный мэр Стамбула. Его слова приведены в материалах дела.

После задержания Экрема Имамоглу по всей Турции начались массовые протесты. Парламентская оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) утверждает, что 22 марта только в Стамбуле на митинг вышли около миллиона человек. Экрема Имамоглу называют главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в 2028 году.

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