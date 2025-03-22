В Ростове двухлетнюю девочку сбил самокат

В четверг, 20 марта, в Ростове-на-Дону местный житель на электросамокате сбил двухлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, девочка с родителями пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда я ее сбил самокат. Пострадавшая госпитализирована.

Следователями следственного управления СКР по Ростовской области начата процессуальная проверка. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мария Иванова